Марков по пунктам расписал план Украины, реализация которого началась с ударов по Кремлю

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков уверен, что удар дронами по Кремлю — это только первый шаг большого плана Украины в противостоянии с Россией.

Фото: topwar.ru

У Маркова вызвал подозрение "странный" удар по Кремлю, нанесённый в 3 часа ночи.

Он считает, что этот шаг со стороны Украины преследует сразу несколько целей.

Политолог считает, что Украина провоцирует Россию на ответный удар по центру Киева. Это, по мнению Маркова, повлечёт за собой взрыв в мировых СМИ.

"Цель кампании — оправдание крупного теракта со стороны Украины", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Далее, по мнению Маркова, последует контрнаступление ВСУ и захват АЭС и ГЭС в России для того, чтобы требовать выведение войск под угрозой взрыва.

"Партия мира" в Москве в условиях отступления армии России и угрозы катастрофических терактов требует вывести войска и подписать перемирие", — описал сценарий политолог.

Он отметил, что Россия не будет поддаваться на провокации, поэтому никаких ударов по резиденции Владимира Зеленского не нанесёт.

Ранее Сергей Марков предупредил, что Россию ждут сотни терактов.

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