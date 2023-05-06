Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 170 целей на Краснолиманском направлении

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения Центрального военного округа Вооружённых сил РФ за прошедшие сутки уничтожили 170 целей на линии боевого соприкосновения, рассказали в пресс-центре группировки.

Фото: 1zoom.ru

"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" за день нанесено огневое поражение по более чем 170 целям", — пояснил глава пресс-службы Александр Савчук.

Он уточнил, что артиллеристы успешно уничтожают живую силу и огневые средства неприятеля. Среди прочего ликвидировано 20 орудийных расчётов противника, 10 миномётных позиций и сорвана ротация 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее власти Запорожской области РФ предупредили, что Киев готовится затопить берег Днепра, чтобы с помощью скоростных моторных лодок захватить плацдарм для контрнаступления.

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