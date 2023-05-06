ВС России нанесли удар по пункту размещения военнослужащих ВС Украины в ДНР

В ночь на 6 мая произошли новые атаки на тыловые объекты противника, в которых были задействованы ударные дроны. Сообщается, что "Герани" поразили цели в Днепропетровской области. Несколько раз бомбы были сброшены на объекты, где размещался личный состав ВСУ, включая военных из "Гвардии наступления". Зафиксированы мощные прилёты дронов в прилегающих районах, близких к линии боевого соприкосновения.

Фото: https://t.me/starukhofficial

В Дружковке на западе ДНР российские войска, используя планирующие авиационные бомбы, поразили объекты противника. В этот город в последнее время активно перебрасывались личный состав и военная техника ВСУ и национальной гвардии.

В результате одного из ударов произошёл крупный пожар, который свидетельствует о поражении склада с боеприпасами. Как передаёт "Военное обозрение", в результате атаки понесли потери "Гвардия наступления", в Дружковке также погибли несколько офицеров.

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