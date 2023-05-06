Kyiv Post: диверсии на территории России являются подготовкой наступления ВСУ

Атаки дронов-камикадзе на российские нефтеперерабатывающие заводы и диверсии на железных дорогах РФ — это часть подготовки к будущему контрнаступлению ВСУ, заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь.

Фото: Telegram-канал XUA -фото войны

Таким образом, добавил он, Киев старается добиться дефицита топлива у российских сил в зоне СВО и нарушает железнодорожную логистику в приграничных районах России.

"Всё это было сделано для подготовки к наступлению. Я уверен, что интенсивность (атак. — Прим. ред.) будет увеличиваться", — подчеркнул замглавы Центра изучения армии, конверсии и разоружения в интервью украинскому изданию Kyiv Post.

Он заверил, что для ударов по российской территории используется исключительно оружие украинского производства, как и было обещано "западным партнёрам".

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