Сегодня, 6 мая в Кривом Роге раздаются взрывы.
Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок, ссылаясь на украинские паблики.
"Бандеровские паблики сообщают об активной работе ПВО. Предварительно, поражен один объект в городе", — пишет военкор.
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