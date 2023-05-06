В Кривом Роге слышны звуки взрывов

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Сегодня, 6 мая в Кривом Роге раздаются взрывы.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок, ссылаясь на украинские паблики.

"Бандеровские паблики сообщают об активной работе ПВО. Предварительно, поражен один объект в городе", — пишет военкор.