Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что солдаты ВСУ убивают мирных жителей Донбасса для развлечения или из-за плохого знания украинского языка.
Об этом заявили свидетели происшествий, отметил глава ведомства в беседе с РИА Новости. Также он рассказал об убийствах из-за национальной ненависти и преступных приказов.
Бастрыкин подчеркнул, что в Мариуполе командир автомобильной службы 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты армии Украины Савченко приказал военному уничтожить пожилого человека, который находился рядом с позицией ВСУ. Тело погибшего 72-летнего гражданина нашли следователи из России, отметил руководитель СК.
По его данным, в этом же городе украинский военный ради развлечения выстрелил в сторону местного жителя. Прохожие помогли ему добраться до больницы, сказал глава ведомства.
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