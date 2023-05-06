Глава Следственного комитета РФ: украинские военные убивают мирных граждан ради развлечения

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что солдаты ВСУ убивают мирных жителей Донбасса для развлечения или из-за плохого знания украинского языка.

Фото: Министерство обороны Украины

Об этом заявили свидетели происшествий, отметил глава ведомства в беседе с РИА Новости. Также он рассказал об убийствах из-за национальной ненависти и преступных приказов.

Бастрыкин подчеркнул, что в Мариуполе командир автомобильной службы 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты армии Украины Савченко приказал военному уничтожить пожилого человека, который находился рядом с позицией ВСУ. Тело погибшего 72-летнего гражданина нашли следователи из России, отметил руководитель СК.

По его данным, в этом же городе украинский военный ради развлечения выстрелил в сторону местного жителя. Прохожие помогли ему добраться до больницы, сказал глава ведомства.

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