Заместитель руководителя Минобороны Украины Анна Маляр сказала, что Москва испытывает новое оружие.
"Россия налаживает производство определённых видов вооружения", — добавила замминистра в своём Telegram-канале.
Вместе с этим замглавы военного ведомства отметила, что подобная активность происходит, когда у Москвы увеличиваются возможности. Если же их становится меньше, власти РФ замораживают некоторые процессы, добавила Маляр.
Ранее она рассказала об обстановке в Артёмовске (Бахмуте). Положение украинской армии в этом городе замруководителя МО назвала тяжёлым.
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