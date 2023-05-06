В Минобороны Украины заявили, что Россия испытывает новые вооружения

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель руководителя Минобороны Украины Анна Маляр сказала, что Москва испытывает новое оружие.

Фото: redstar.ru

"Россия налаживает производство определённых видов вооружения", — добавила замминистра в своём Telegram-канале.

Вместе с этим замглавы военного ведомства отметила, что подобная активность происходит, когда у Москвы увеличиваются возможности. Если же их становится меньше, власти РФ замораживают некоторые процессы, добавила Маляр.

Ранее она рассказала об обстановке в Артёмовске (Бахмуте). Положение украинской армии в этом городе замруководителя МО назвала тяжёлым.

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