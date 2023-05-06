Сегодня, 6 мая, в Нижнем Новгороде взорвали легковой автомобиль, в котором находился писатель и ополченец Захар Прилепин.
В автомобиле Audi Q7 вместе с ним находилась его дочь, сообщает проект Семёна Пегова Wargonzo.
Девочку уже успели высадить из машины, выгрузив вещи. Ребёнок не пострадал, но в результате взрыва погиб личный охранник писателя, подтвердил друг проекта Wargonzo с позывным "Злой".
Прилепин ехал на машине Audi Q7 к своим родственникам, сам он ранен.
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