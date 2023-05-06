Во взорванном автомобиле с Захаром Прилепиным находилась дочь

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 6 мая, в Нижнем Новгороде взорвали легковой автомобиль, в котором находился писатель и ополченец Захар Прилепин.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

В автомобиле Audi Q7 вместе с ним находилась его дочь, сообщает проект Семёна Пегова Wargonzo.

Девочку уже успели высадить из машины, выгрузив вещи. Ребёнок не пострадал, но в результате взрыва погиб личный охранник писателя, подтвердил друг проекта Wargonzo с позывным "Злой".

Прилепин ехал на машине Audi Q7 к своим родственникам, сам он ранен.

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