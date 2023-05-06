Репортёр ВГТРК Александр Сладков прокомментировал покушение на российского политика и писателя Захара Прилепина. Журналист назвал происшествие "частью войны" против РФ.
"Обычный метод Украины. Как только снижаются возможности ВСУ в зоне боевых действий, начинается активность на любых других фронтах", — написал военный корреспондент в своём Telegram-канале.
Речь идёт о внешнеполитическом, информационном и диверсионном фронтах, отметил Сладков. Он добавил, что уже 10 лет Киев успешно использует эту тактику.
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