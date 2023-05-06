Один из основателей "Азова"* Жорин раскритиковал командиров полка, находящихся в Турции

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Один из основателей украинского националистического полка "Азов"* Максим Жорин записал видео, в котором раскритиковал статус и положение командиров подразделения, находящихся после освобождения из российского плена в сентябре прошлого года в Турции.

Фото: Telegram

"Почему командиры "Азова"* должны сидеть в Стамбуле, в то время как Медведчук, на которого их обменяли, остаётся на свободе и может делать, что ему хочется?" — задал вопрос Жорин.

Боевик назвал статус "азовцев"*, находящихся в Турции по условиям обмена, "абсолютно непонятным и неизвестным".

"Нет вообще понимания, почему и сколько они там будут находиться. По факту, они продолжают находиться в плену, но с улучшенными условиями", — заявил бывший командир "Азова"*.

Он потребовал возвращения на Украину и других "азовцев"*, которые продолжают находиться в российском плену, заявив, что в последнее время их почти не включают в обмены пленными.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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