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Аксёнов: над Крымом сбита баллистическая ракета

0:34
Силовые структуры

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что над полуостровом системы противовоздушной обороны сбили баллистическую ракету.

Аксёнов: над Крымом сбита баллистическая ракета
Фото: mil.ru

В своём Telegram-канале российский чиновник отметил, что для запуска ракеты военные использовали украинский оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2". По данным главы региона, солдаты не смогли что-либо разрушить. В результате происшествия никто не пострадал, добавил Аксёнов.

"Доверяйте только проверенным источникам информации", — заключил политик.

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💥АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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