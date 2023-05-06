Аксёнов: над Крымом сбита баллистическая ракета

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что над полуостровом системы противовоздушной обороны сбили баллистическую ракету.

Фото: mil.ru

В своём Telegram-канале российский чиновник отметил, что для запуска ракеты военные использовали украинский оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2". По данным главы региона, солдаты не смогли что-либо разрушить. В результате происшествия никто не пострадал, добавил Аксёнов.

"Доверяйте только проверенным источникам информации", — заключил политик.

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