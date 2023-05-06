Советник главы Крыма Крючков: над Крымом сбиты две баллистические ракеты

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник руководителя Крыма Олег Крючков сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили над полуостровом две баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".

Фото: mil.ru

"Обновлённая информация. Над Крымом сбиты две баллистических ракеты", — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Ранее глава региона Сергей Аксёнов заявил об одной сбитой ракете. По данным политика, в результате происшествия никто не пострадал. Военные ничего не разрушили, добавил чиновник.

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