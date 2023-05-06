Советник руководителя Крыма Олег Крючков сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили над полуостровом две баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".
"Обновлённая информация. Над Крымом сбиты две баллистических ракеты", — написал чиновник в своём Telegram-канале.
Ранее глава региона Сергей Аксёнов заявил об одной сбитой ракете. По данным политика, в результате происшествия никто не пострадал. Военные ничего не разрушили, добавил чиновник.
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