Рогов счёл украинское контрнаступление неизбежным

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская армия в любом случае попытается контрнаступать на территории этого региона.

Фото: Мilitaryarms

"Схватка неизбежна. Погода стабилизировалась. Неделю нет дождей. Почва просохла", — отметил в своём Telegram-канале чиновник.

По его данным, ВСУ чаще наносят ракетно-артиллерийские удары по поселениям в прифронтовой зоне. Например, военные атакуют Васильевку, Пологи, Токмак и Михайловку, сказал политик. Он обвинил Киев в нападении на жилые дома, школы, детские сады и другую социальную инфраструктуру.

Также Рогов подчеркнул, что авиация альянса НАТО активизировалась возле юго-западных границ РФ.

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