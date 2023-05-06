RT: группировка "Атеш"* добивала раненых военных РФ в госпиталях в зоне СВО

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ответственность за покушение на политика и писателя Захара Прилепина взяла на себя военизированная группировка "Атеш"*. Движение утверждает, что внедрило своих агентов в ряды мобилизованных прошлой осенью. Что ещё известно об этой организации, выяснили журналисты RT.

Фото: freeua.ru

Оказалось, что группировка на специально созданном сайте вербует контрактников и мобилизованных из воинских частей РФ, обещая предателям выплаты в криптовалюте.

Завербованным дают задания портить военную технику, а среди солдат-предателей распространяют видеоинструкции, как это сделать.

Добивание раненых военных в госпиталях в зоне спецоперации — одна из самых зверских акций боевиков, отмечает издание в своём Telegram-канале.

Организация утверждает, что у неё якобы есть агентура среди медсестёр, которые помогли проникнуть в Военно-морской клинический госпиталь Севастополя. 11 ноября прошлого года, как заявляет "Атеш"*, террористы якобы убили несколько десятков солдат, находящихся в тяжёлом состоянии за одну ночь. Им выключали аппараты ИВЛ, душили не имеющих возможности сопротивляться пациентов, вкалывали им яд. Однако никаких подтверждений этому нет.

Кроме того, "Атеш"* распространяет координаты местоположения частей армии РФ в открытом доступе и призывает наносить по ним артиллерийские удары, добавили авторы RT.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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