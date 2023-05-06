Ответственность за покушение на политика и писателя Захара Прилепина взяла на себя военизированная группировка "Атеш"*. Движение утверждает, что внедрило своих агентов в ряды мобилизованных прошлой осенью. Что ещё известно об этой организации, выяснили журналисты RT.
Оказалось, что группировка на специально созданном сайте вербует контрактников и мобилизованных из воинских частей РФ, обещая предателям выплаты в криптовалюте.
Завербованным дают задания портить военную технику, а среди солдат-предателей распространяют видеоинструкции, как это сделать.
Добивание раненых военных в госпиталях в зоне спецоперации — одна из самых зверских акций боевиков, отмечает издание в своём Telegram-канале.
Организация утверждает, что у неё якобы есть агентура среди медсестёр, которые помогли проникнуть в Военно-морской клинический госпиталь Севастополя. 11 ноября прошлого года, как заявляет "Атеш"*, террористы якобы убили несколько десятков солдат, находящихся в тяжёлом состоянии за одну ночь. Им выключали аппараты ИВЛ, душили не имеющих возможности сопротивляться пациентов, вкалывали им яд. Однако никаких подтверждений этому нет.
Кроме того, "Атеш"* распространяет координаты местоположения частей армии РФ в открытом доступе и призывает наносить по ним артиллерийские удары, добавили авторы RT.
* запрещённая в РФ террористическая организация
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