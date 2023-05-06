В Нижнем Новгороде взорван автомобиль Audi Q7 писателя и политика Захара Прилепина. Об этом сообщает ТАСС в субботу.
По данным издания, теракт произошёл в деревне Пионерское. Сообщается, что в результате подрыва погиб водитель, сам писатель жив, но получил ранения, характер которых уточняется.
Взрывное устройство, предварительно, находилось под днищем машины.
Официальной информации пока нет.
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