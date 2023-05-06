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Подозреваемый в подрыве Audi Прилепина признался, что действовал по заданию Киева

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Силовые структуры

Подозреваемый в подрыве иномарки Audi известного писателя и публициста Захара Прилепина признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Подозреваемый в подрыве Audi Прилепина признался, что действовал по заданию Киева
Фото: Следственный комитет РФ

Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Следком также назвал, что имя задержанного Александр Пермяков.

На допросе задержанный сообщил, что он привёз самодельное взрывное устройство, заложил его на пути следования Прилепина, а потом привёл его в действие дистанционно. Затем террорист скрылся с места происшествия. Задержан он был на выходе из лесополосы.

Глава МВД России Владимир Колокольцев решил наградить сотрудников правоохранительных органов, отличившихся при раскрытии покушения на ополченца и писателя. Прилепин сейчас в находится больнице, угрозы его жизни нет. Его водитель погиб.

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МВД РФ опубликовало видео задержания мужчины, по всей вероятности, причастного к подрыву Прилепина
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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