РВ: в Херсонской области уничтожены украинские сотрудники ГСЧС

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах армии РФ.

Фото: redstar.ru

В Херсонской области было уничтожено подразделение сапёров Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что ликвидированы шесть взрывотехников.

Украинские сапёры часто задействуются в военных целях в качестве помощи Вооружённым силам Украины, их использует противник.

Ранее сообщалось, что танкист ВС России с позывным "Жених", взявший в плен военнослужащих ВС Украины, дал эксклюзивное интервью.

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