Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах армии РФ.
В Херсонской области было уничтожено подразделение сапёров Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что ликвидированы шесть взрывотехников.
Украинские сапёры часто задействуются в военных целях в качестве помощи Вооружённым силам Украины, их использует противник.
Ранее сообщалось, что танкист ВС России с позывным "Жених", взявший в плен военнослужащих ВС Украины, дал эксклюзивное интервью.
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Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.