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Самолёты Ту-22м3 начали запуск ракет из Чёрного моря по целям на Украине

0:53
Силовые структуры

Авиация и флот России наносят удар по Украине "умными бомбами" и ракетами.

Самолёты Ту-22м3 начали запуск ракет из Чёрного моря по целям на Украине
Фото: topwar.ru

Ракетоносцы Ту-22м3 запустили ракеты из Чёрного моря, уже сообщается о взрывах в Николаеве.

"Есть пуски ракет Х-31 + КАБы по северу и востоку. Следите за сигналом тревоги", — цитирует портал NE. САХАР украинские источники.

Также слышны взрывы в Сумской области, а воздушная тревога слышна в большинстве регионов Украины, включая столицу.

"За сегодня отстрелялись три малых ракетных корабля России, в 21: 26, в 22: 20, в 22: 25", — информируют, в частности, СМИ Незалежной.

Позже пришли данные о прилёте в Одессе.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске после налёта "Гераней".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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