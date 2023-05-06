Самолёты Ту-22м3 начали запуск ракет из Чёрного моря по целям на Украине

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Авиация и флот России наносят удар по Украине "умными бомбами" и ракетами.

Фото: topwar.ru

Ракетоносцы Ту-22м3 запустили ракеты из Чёрного моря, уже сообщается о взрывах в Николаеве.

"Есть пуски ракет Х-31 + КАБы по северу и востоку. Следите за сигналом тревоги", — цитирует портал NE. САХАР украинские источники.

Также слышны взрывы в Сумской области, а воздушная тревога слышна в большинстве регионов Украины, включая столицу.

"За сегодня отстрелялись три малых ракетных корабля России, в 21: 26, в 22: 20, в 22: 25", — информируют, в частности, СМИ Незалежной.

Позже пришли данные о прилёте в Одессе.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске после налёта "Гераней".