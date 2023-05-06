Авиация и флот России наносят удар по Украине "умными бомбами" и ракетами.
Ракетоносцы Ту-22м3 запустили ракеты из Чёрного моря, уже сообщается о взрывах в Николаеве.
"Есть пуски ракет Х-31 + КАБы по северу и востоку. Следите за сигналом тревоги", — цитирует портал NE. САХАР украинские источники.
Также слышны взрывы в Сумской области, а воздушная тревога слышна в большинстве регионов Украины, включая столицу.
"За сегодня отстрелялись три малых ракетных корабля России, в 21: 26, в 22: 20, в 22: 25", — информируют, в частности, СМИ Незалежной.
Позже пришли данные о прилёте в Одессе.
Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске после налёта "Гераней".
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