Wargonzo: контрнаступление Украины фактически началось

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление вооружённых сил Украины (ВСУ) фактически началось. Такое мнение высказал военный журналист Семён Пегов, автор проекта Wargonzo в своём Telegram-канале.

Фото: freeua.ru

Репортёр считает, что об этом говорят террористические атаки на отдалённые территории России.

Кто-то поджигает пороховые склады, заметил военкор. В Екатеринбурге поджигают военкоматы, двое завербованных Киевом пытались проникнуть на территорию воинской части в Новороссийске.

Журналист напомнил и о вчерашнем подрыве писателя Захара Прилепина, и об атаке дронов на Кремль.

"В общем, то, чего все так долго ждали — уже запустилось. Просыпаются ячейки, подготовленные вообще задолго до СВО", — добавил Пегов.

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