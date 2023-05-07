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Wargonzo: контрнаступление Украины фактически началось

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Силовые структуры

Контрнаступление вооружённых сил Украины (ВСУ) фактически началось. Такое мнение высказал военный журналист Семён Пегов, автор проекта Wargonzo в своём Telegram-канале.

Wargonzo: контрнаступление Украины фактически началось
Фото: freeua.ru

Репортёр считает, что об этом говорят террористические атаки на отдалённые территории России.

Кто-то поджигает пороховые склады, заметил военкор. В Екатеринбурге поджигают военкоматы, двое завербованных Киевом пытались проникнуть на территорию воинской части в Новороссийске.

Журналист напомнил и о вчерашнем подрыве писателя Захара Прилепина, и об атаке дронов на Кремль.

"В общем, то, чего все так долго ждали — уже запустилось. Просыпаются ячейки, подготовленные вообще задолго до СВО", — добавил Пегов.

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Украина атакует Кремль / Китай голосует против РФ в ООН / База США в Финляндии
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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