Контрнаступление вооружённых сил Украины (ВСУ) фактически началось. Такое мнение высказал военный журналист Семён Пегов, автор проекта Wargonzo в своём Telegram-канале.
Репортёр считает, что об этом говорят террористические атаки на отдалённые территории России.
Кто-то поджигает пороховые склады, заметил военкор. В Екатеринбурге поджигают военкоматы, двое завербованных Киевом пытались проникнуть на территорию воинской части в Новороссийске.
Журналист напомнил и о вчерашнем подрыве писателя Захара Прилепина, и об атаке дронов на Кремль.
"В общем, то, чего все так долго ждали — уже запустилось. Просыпаются ячейки, подготовленные вообще задолго до СВО", — добавил Пегов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.