Марков назвал признаки скорого наступления ВСУ

Политолог Сергей Марков считает, что Киев действительно пойдёт в контрнаступление в ближайшее время.

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Эксперт обратил внимание на целый ряд факторов, которые подтверждают это предположение.

Марков отметил, что склады ГСМ на территории России всё чаще подвергаются атакам украинских дронов. Также ВСУ постоянно атакуют небольшими подразделениями на разных участках фронта, пытаясь найти слабые места в обороне ВС РФ.

"На линии боевого соприкосновения потеплело. Почва уже готова нести танки", — добавил Марков в разговоре с "МК".

Исходя из этого эксперт уверен, что ВСУ попытаются пойти в наступление в самое ближайшее время.

Марков рассказал, что план контрнаступления ВСУ разрабатывают Британия и США.

"Американский план простой. Британский план хитрый. Американский план готовят военные Пентагона. Британский план разработан разведкой", — сказал Марков.

Политолог считает, что американцы планируют в ходе военной операции, которой они руководят, прорваться в Крым, а британцы, менее уверенные в возможностях ВСУ и Пентагона, предлагают удар по Крыму совместить с захватом крупного российского города наподобие Брянска или Белгорода.

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