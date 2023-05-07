Политолог Стоякин объяснил, почему Зеленский откладывает контрнаступление

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мнению политолога Василия Стоякина, украинский лидер Владимир Зеленский всеми силами старается оттянуть начало контрнаступления ВСУ.

Фото: Телеграм

Эксперт в беседе с "МК" объяснил, что сейчас Запад оказывает ему бесплатную военную поддержку, но так не будет продолжаться до бесконечности.

"Сейчас он (Зеленский) получает военную помощь в огромных количествах, причем чаще всего бесплатно. Но он понимает, что эта помощь будет поступать ровно то время, пока идут активные боевые действия", — сказал Стоякин.

Вместе с тем Запад настаивает, чтобы Киев шёл в контрнаступление, которое должно помочь ему усилить свои позиции.

После контрнаступления Запад будет настаивать на переговорах с Москвой, уверен Стоякин. При этом эксперт считает, что от Украины западные партнёры и не ожидают безоговорочной победы, однако Киев будут склонять к подписанию мира, хотя бы на какой-то период.

Однако заключать мир Зеленскому невыгодно, считает Стоякин.

"Если будет подписан мир, танки и самолеты Зеленскому придется покупать за свои средства. Неважно, есть у Киева на это деньги или нет. Получать бесплатно всегда приятнее", — сказал политолог.

У Зеленского же нет никакого желания покупать вооружения за свой счёт. Именно поэтому он старательно откладывает контрнаступление, несмотря на давление со стороны Запада.

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