По мнению политолога Василия Стоякина, украинский лидер Владимир Зеленский всеми силами старается оттянуть начало контрнаступления ВСУ.
Эксперт в беседе с "МК" объяснил, что сейчас Запад оказывает ему бесплатную военную поддержку, но так не будет продолжаться до бесконечности.
"Сейчас он (Зеленский) получает военную помощь в огромных количествах, причем чаще всего бесплатно. Но он понимает, что эта помощь будет поступать ровно то время, пока идут активные боевые действия", — сказал Стоякин.
Вместе с тем Запад настаивает, чтобы Киев шёл в контрнаступление, которое должно помочь ему усилить свои позиции.
После контрнаступления Запад будет настаивать на переговорах с Москвой, уверен Стоякин. При этом эксперт считает, что от Украины западные партнёры и не ожидают безоговорочной победы, однако Киев будут склонять к подписанию мира, хотя бы на какой-то период.
Однако заключать мир Зеленскому невыгодно, считает Стоякин.
"Если будет подписан мир, танки и самолеты Зеленскому придется покупать за свои средства. Неважно, есть у Киева на это деньги или нет. Получать бесплатно всегда приятнее", — сказал политолог.
У Зеленского же нет никакого желания покупать вооружения за свой счёт. Именно поэтому он старательно откладывает контрнаступление, несмотря на давление со стороны Запада.
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