РВ: замкомандира 91-й бригады ВСУ Бондаренко с позывным "Феникс" уничтожен в ДНР

Российские журналисты заявили, что армия РФ в Донбассе уничтожила заместителя командира 91-й бригады ВСУ В. Бондаренко с позывным "Феникс".

Фото: СмК

Как заявили военные корреспонденты "Русской Весны", погибший капитан имел украинский "Железный крест". По данным СМИ, Бондаренко выполнял боевое задание и противостоял Вооружённым силам Российской Федерации возле Новосёлки в Донецкой Народной Республике.

Ранее сообщалось о ликвидации командира роты 93-й бригады "Холодный Яр" Александра Немашкало в Артёмовске (Бахмуте).

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