Официальные представители Минобороны России заявили, что системы противовоздушной обороны за последние 24 часа поразили 32 беспилотника ВСУ.
Как написали в официальном Telegram-канале военного ведомства, 22 ударных БПЛА сбиты над Чёрным морем.
"Уничтожены огнём зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — отметили в российском министерстве.
Ранее руководитель Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на город и полуостров Киев направил не менее десяти дронов-камикадзе.
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Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.