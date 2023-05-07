Минобороны РФ: средства ПВО ликвидировали 22 ударных беспилотника над Чёрным морем

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны России заявили, что системы противовоздушной обороны за последние 24 часа поразили 32 беспилотника ВСУ.

Фото: Fotodom.ru/DP

Как написали в официальном Telegram-канале военного ведомства, 22 ударных БПЛА сбиты над Чёрным морем.

"Уничтожены огнём зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — отметили в российском министерстве.

Ранее руководитель Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на город и полуостров Киев направил не менее десяти дронов-камикадзе.

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