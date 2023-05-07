Журналисты заявили, что израильские власти начали передавать Киеву системы оповещения ракетной угрозы.
О военный помощи Украине со стороны Израиля написали в Israel Defense. По данным СМИ, ВСУ получат 16 радаров RADA. Они нужны для предупреждения ракетных атак. Жители страны услышат сирены и увидят оповещения в телефоне, отметили в издании.
Ранее военный полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил, что израильские радары вряд ли окажутся эффективными на Украине. Как объяснил эксперт, системы рассчитаны на применение на Ближнем Востоке.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.