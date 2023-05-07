Israel Defense: Израиль запустил поставки Украине систем оповещения о ракетной угрозе RADA

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журналисты заявили, что израильские власти начали передавать Киеву системы оповещения ракетной угрозы.

Фото: Министерство обороны Украины

О военный помощи Украине со стороны Израиля написали в Israel Defense. По данным СМИ, ВСУ получат 16 радаров RADA. Они нужны для предупреждения ракетных атак. Жители страны услышат сирены и увидят оповещения в телефоне, отметили в издании.

Ранее военный полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил, что израильские радары вряд ли окажутся эффективными на Украине. Как объяснил эксперт, системы рассчитаны на применение на Ближнем Востоке.

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