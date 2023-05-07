RV: истребитель Су-35 ВКС России напугал ЕС, патрульные полёты приостановлены

Су-35 ВКС РФ вызвал такое волнение в Европейском Союзе, что миссия Frontex по обеспечению безопасности границ временно приостановила патрульные полёты над Чёрным морем. Это связано с опасным инцидентом, когда российский истребитель перехватил самолёт L410 польской пограничной службы. Он вместе с ВВС Румынии выполнял патрулирование района Чёрного моря.

Фото: Вадим Савицкий

Согласно жалобам, Су-35 совершал агрессивные и опасные маневры, подлетая на очень близком расстоянии к польскому самолёту три раза. Из-за этого создалась опасная турбулентность, что привело к временной потере контроля над воздушным судном польского экипажа из пяти человек и потере высоты. Су-35 был очень близко — всего в пяти метрах.

Инцидент вызвал тревогу, и НАТО подняло свои боевые самолёты в воздух. Представитель правительства Польши Пётр Мюллер расценивает этот инцидент как "спланированную провокацию".

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