МО РФ: в Харьковской области Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наёмников

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экипаж фронтового российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников, воюющих на стороне Украины, в Харьковской области. База боевиков располагалась в районе села Ивановка. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский в беседе с РИА Новости.

Фото: Вадим Савицкий

По словам офицера, при ударе были применены универсальные модули планирования и коррекции авиабомб, которые крепятся к обычной свободнопадающей бомбе, делая её управляемой. Обычная авиабомба, например, ФАБ-500 с помощью такого устройства становится высокоточной.

Ранее Минобороны сообщало, что в Черниговской области авиационным ударом был поражён пункт временной дислокации иностранных инструкторов ВСУ.

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