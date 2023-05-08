Военкор Коц: наступление ВСУ провалится из-за нехватки людей

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступление Украины возможно со дня на день. На некоторых участках ВСУ, вероятно, даже могут вклиниться довольно глубоко, но будут остановлены. Такое мнение высказал военный обозреватель РИА Новости Андрей Коц в беседе с URA.RU.

Фото: informing.ru

Репортёр считает, что в зоне спецоперации примерно одинаковое количество украинских и российских бойцов, поэтому для успешного наступления ВСУ не хватает личного состава в несколько раз.

Добиться какого-то решительного перевеса в такой ситуации Украине будет очень тяжело.

"Наступающий должен превосходить по численности обороняющегося втрое. При боях в городах — в пятеро, а в горно-лесистой местности — в семеро", — объяснил военкор.

Российская сторона подготовилась к любому сценарию обороны на всех направлениях, поэтому повторить опыт Харькова ВСУ не удастся, заключил он.

Ранее британское издание написало, что российские "умные бомбы" сорвали планы Киева по контрнаступлению.

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