Наступление Украины возможно со дня на день. На некоторых участках ВСУ, вероятно, даже могут вклиниться довольно глубоко, но будут остановлены. Такое мнение высказал военный обозреватель РИА Новости Андрей Коц в беседе с URA.RU.
Репортёр считает, что в зоне спецоперации примерно одинаковое количество украинских и российских бойцов, поэтому для успешного наступления ВСУ не хватает личного состава в несколько раз.
Добиться какого-то решительного перевеса в такой ситуации Украине будет очень тяжело.
"Наступающий должен превосходить по численности обороняющегося втрое. При боях в городах — в пятеро, а в горно-лесистой местности — в семеро", — объяснил военкор.
Российская сторона подготовилась к любому сценарию обороны на всех направлениях, поэтому повторить опыт Харькова ВСУ не удастся, заключил он.
Ранее британское издание написало, что российские "умные бомбы" сорвали планы Киева по контрнаступлению.
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