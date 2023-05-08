Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) перегоняют куда-то целыми днями колонны военной техники НАТО, советская у них практически уничтожена. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Репортёры опубликовали также новое видео, снятое украинскими боевиками, на котором засняты американские бронемашины вместе с немецкими грузопассажирскими "Мерседесами" с крестами, перемещающиеся в неизвестном направлении.
Ранее в Сети появилось видео с колонной бронетехники НАТО и танков ВСУ, почти утонувших в грязи на Украине.
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