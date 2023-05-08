Снайперы ВС России сообщили о рекордном по дальности выстреле в зоне спецоперации на Украине

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пара снайперов, вооружённых винтовкой DXL-4 2 "Севастополь", достигла рекордной дальности поражения цели в 2180 метров. Об этом сообщает в своём Telegram-канале конструктор оружия Владислав Лобаев.

Фото: Вадим Савицкий

В этом году они уже поразили 28 целей в зоне СВО, а в прошлом — около 80.

"Красавцы, которые достигли паспортной дальности DXL-4 "Севастополь", — отметил Лобаев.

Он заявил, что ситуация с количеством и качеством снайперов изменится кардинально. Лобаев также пообещал, что вопросы подготовки дальнобойных специалистов будут теперь решаться на другом уровне.

Ранее сообщалось, что в бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота сформировано тяжёлое снайперское отделение, которое уже ликвидировало несколько сотен боевиков в зоне спецоперации.

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