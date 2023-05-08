Приднестровье призвало Россию увеличить число миротворцев

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель представительства непризнанного Приднестровья в Москве Леонид Манаков сообщил, что власти призывают её увеличить количество миротворцев в регионе.

Фото: mil.ru

"Миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишинёве и Киеве", — объяснил дипломат, передаёт РИА Новости.

По мнению политика, РФ не позволяет Молдавии устанавливать контроль над ПМР силовыми способами. Манаков подчеркнул, что в Приднестровье, согласно документам Объединённой контрольной комиссии, должны находиться 3100 военных. Сейчас же в регионе не более 450 миротворцев, заявил глава представительства.

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