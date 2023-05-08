Генерал-майор в отставке Владимир Попов отметил, что российские самолёты А-50, используемые в ходе СВО, показали высокую эффективность. Он пояснил, что они фактически являются летающими командными пунктами, которые могут наблюдать и анализировать обстановку на сотни километров внутри территории противника с помощью дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
"Они способны наводить цели по авиации, в том числе истребительной. И отлично справляются со своими задачами", — сказал Попов в интервью для газеты "Взгляд".
По словам генерала, ценность этих воздушных судов чрезвычайно высока, поскольку в составе ВКС России их не так много.
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