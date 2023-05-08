Генерал Попов заявил о высокой эффективности самолётов А-50 ВКС России в зоне спецоперации на Украине

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал-майор в отставке Владимир Попов отметил, что российские самолёты А-50, используемые в ходе СВО, показали высокую эффективность. Он пояснил, что они фактически являются летающими командными пунктами, которые могут наблюдать и анализировать обстановку на сотни километров внутри территории противника с помощью дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Фото: Вадим Савицкий

"Они способны наводить цели по авиации, в том числе истребительной. И отлично справляются со своими задачами", — сказал Попов в интервью для газеты "Взгляд".

По словам генерала, ценность этих воздушных судов чрезвычайно высока, поскольку в составе ВКС России их не так много.

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