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Баширов: украинские олигархи сместят Зеленского после провала контрнаступления ВСУ

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Силовые структуры

Украинские олигархи стали всё чаще выражать недовольство из-за действий главы государства Владимира Зеленского на международной арене, сообщил политолог Марат Баширов.

Баширов: украинские олигархи сместят Зеленского после провала контрнаступления ВСУ
Фото: tvc.ru

По его словам, в ресторанах и на яхтах предприниматели "на повышенных тонах" обсуждают поведение руководителя Украины, называя его "больным" человеком. Эксперт отметил, что многие бизнесмены ушли в тень из-за эскалации конфликта, однако они сохраняют дееспособность за счёт коррупционных связей.

Как пояснил политолог в своём Telegram-канале, неудачное контрнаступление украинской армии оставит олигархов без активов.

Они "сместят Зеленского" после провала атаки ВСУ, когда российские военные начнут устанавливать контроль над новыми территориями, резюмировал специалист.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас / Виктор Баранец
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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