Баширов: украинские олигархи сместят Зеленского после провала контрнаступления ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские олигархи стали всё чаще выражать недовольство из-за действий главы государства Владимира Зеленского на международной арене, сообщил политолог Марат Баширов.

Фото: tvc.ru

По его словам, в ресторанах и на яхтах предприниматели "на повышенных тонах" обсуждают поведение руководителя Украины, называя его "больным" человеком. Эксперт отметил, что многие бизнесмены ушли в тень из-за эскалации конфликта, однако они сохраняют дееспособность за счёт коррупционных связей.

Как пояснил политолог в своём Telegram-канале, неудачное контрнаступление украинской армии оставит олигархов без активов.

Они "сместят Зеленского" после провала атаки ВСУ, когда российские военные начнут устанавливать контроль над новыми территориями, резюмировал специалист.

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