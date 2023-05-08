Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации усилили работу авиации и артиллерии.
"Активизация связана с грядущими событиями на линии боевого соприкосновения", — подчеркнул политик, слова которого приводит ТАСС.
Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что контрнаступление украинской армии уже началось. Его частью эксперт назвал ряд диверсий, которые произошли в России. По мнению специалиста, ракетные удары со стороны Москвы не остановят операцию ВСУ.
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Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.