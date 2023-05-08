Для остановки наступления армии Украины Россия бросила в бой "Искандеры"

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уже несколько дней для уничтожения объектов киевского режима наносятся удары оперативно-тактическими комплексами "Искандер".

Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Накануне, 8 мая, вечером российские ракеты наносили удары по целям под Харьковом, где замечена концентрация Вооружённых сил Украины, готовых выдвигаться для анонсированного контрнаступления для атак позиций российских подразделений.

Главное назначение сегодняшних ракетных комплексов "Искандер" армии России — это уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны ВСУ, а также основных объектов врага, прикрываемых им, на дальностях до полутысячи километров.

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