РИА Новости: ВС РФ сорвали высадку украинских диверсантов на семи лодках на левый берег Днепра

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ пыталась захватить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, используя семь скоростных катеров.

Фото: mil.ru

Атака диверсантов вблизи населённого пункта Алёшки была успешно сорвана российскими военнослужащими.

"Российскими военными была пресечена попытка высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алёшки, украинской диверсионно-разведывательной группы на семи скоростных катерах", — сообщило агентство РИА новости со ссылкой на информированный источник.

Ранее об опасности подобной тактики противника предупреждали власти Запорожской области. По мнению представителя администрации региона, Киев может попытаться затопить контролируемый ВС РФ берег реки, а потом использовать катера и вертолёты для захвата плацдарма.

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