Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко: "Очень сильный взрыв в Киеве!"

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После ракетной атаки ВКС РФ на столицу Украины в Киеве прогремел мощный взрыв, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

Фото: https://t.me/epoddubny/13145

"Очень сильный взрыв в Киеве!" — написал он в своём Telegram-канале.

К данному моменту украинские официальные источники не сообщают, что стало мишенью российских высокоточных боеприпасов. Киевские власти поспешили отчитаться, что "сбиты все 15 ракет, которые атаковали столицу".

Ранее российский боец рассказал об уничтожении сразу нескольких групп диверсантов ВСУ, которые пытались на скоростных катерах одновременно форсировать Днепр в Херсонской области для захвата плацдарма.

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