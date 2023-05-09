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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко: "Очень сильный взрыв в Киеве!"

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Силовые структуры

После ракетной атаки ВКС РФ на столицу Украины в Киеве прогремел мощный взрыв, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко: "Очень сильный взрыв в Киеве!"
Фото: https://t.me/epoddubny/13145

"Очень сильный взрыв в Киеве!" — написал он в своём Telegram-канале.

К данному моменту украинские официальные источники не сообщают, что стало мишенью российских высокоточных боеприпасов. Киевские власти поспешили отчитаться, что "сбиты все 15 ракет, которые атаковали столицу".

Ранее российский боец рассказал об уничтожении сразу нескольких групп диверсантов ВСУ, которые пытались на скоростных катерах одновременно форсировать Днепр в Херсонской области для захвата плацдарма.

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Украина атакует Кремль / Китай голосует против РФ в ООН / База США в Финляндии
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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