Российский лидер Владимир Путин сказал, что злоумышленники вновь начали настоящую войну против страны.
"Мы обеспечим свою безопасность", — подчеркнул президент во время выступления на Параде Победы в Москве.
Как напомнил руководитель страны, Россия успешно противостоит терроризму.
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Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.