Путин предупредил, что против России развязана война

0:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин сказал, что злоумышленники вновь начали настоящую войну против страны.

Фото: mk.ru

"Мы обеспечим свою безопасность", — подчеркнул президент во время выступления на Параде Победы в Москве.

Как напомнил руководитель страны, Россия успешно противостоит терроризму.

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