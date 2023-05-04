Кадыров: атака Украины на Кремль не поменяет ход СВО, но возмездие обязательно будет

Атака Украины на Кремль — это провокация, которая не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции. Такое мнение высказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, комментируя вчерашнюю попытку нанести удар по резиденции Владимира Путина.

Фото: Telegram Рамзана Кадырова

"Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ Российской Федерации. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы", — отметил политик.

Он назвал это излюбленным приёмом современных гибридных войн и западных генералов, результаты которого выгодны для самих провокаторов.

По задумке организаторов, это должно было подтолкнуть Путина к более масштабным и жестоким действиям на Украине, например, массовым ковровым бомбардировкам городов. Но он не поддался на провокацию, проявив сдержанность и мудрость, добавил Кадыров.

Ответить за свой поступок террористам всё же придётся. И возмездие обязательно будет. Но будет оно хирургически и ювелирно точным, заключил глава Чечни.

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