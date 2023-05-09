Сенатор Цеков раскрыл озвученное на Параде Победы предупреждение Путина Западу

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Член Совета Федерации Сергей Цеков оценил заявления российского лидера Владимира Путина на Параде Победы в Москве, согласно которым против РФ запущена война.

Фото: mil.ru

"Для западных стран эти слова являются серьёзным предупреждением: вы воюете с нами, смотрите, как бы не получилось так, что война будет и на вашей территории, если вы не задумаетесь", — объяснил сенатор в интервью РИА Новости.

Вместе с этим Цеков указал на значимость заявлений президента. По мнению члена СФ, идёт третья мировая война. Также собеседник агентства обвинил Запад в использовании украинцев в качестве живой силы против Москвы.

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