Член Совета Федерации Сергей Цеков оценил заявления российского лидера Владимира Путина на Параде Победы в Москве, согласно которым против РФ запущена война.
"Для западных стран эти слова являются серьёзным предупреждением: вы воюете с нами, смотрите, как бы не получилось так, что война будет и на вашей территории, если вы не задумаетесь", — объяснил сенатор в интервью РИА Новости.
Вместе с этим Цеков указал на значимость заявлений президента. По мнению члена СФ, идёт третья мировая война. Также собеседник агентства обвинил Запад в использовании украинцев в качестве живой силы против Москвы.
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