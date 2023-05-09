МК: Бендин призвал ВС России использовать аэростаты и дирижабли в зоне спецоперации на Украине

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эксперт в области воздухоплавания Сергей Бендин заявил, что российские военные могут использовать аэростаты в зоне спецоперации, чтобы улучшить контроль над воздушным пространством. В интервью для "МК" он отметил, что дирижабли очень эффективны в летнее время. Такие устройства могут находиться в воздухе несколько месяцев, обеспечивая не только наблюдение, но и противодействие беспилотным аппаратам противника.

Фото: wikipedia.org

"Чаще всего беспилотный квадрокоптер-наблюдатель или дрон-камикадзе управляется через канал связи оператором. Значит, этот канал нужно подавить", — разъяснил эксперт.

Бендин ответил на распространённое критическое замечание относительно использования дирижаблей в боевых целях. Многие считают, что аэростаты ненадёжны в зоне СВО, так как их легко пробить. Однако эксперт заявил, что они радиопрозрачны для ПВО, что делает их крайне трудными для обнаружения.

Кроме того, современные аэростаты покрыты специальным защитным средством, что делает их взрыво- и пожаробезопасными. Он Бендин отметил, что в таких условиях на устройство устанавливается ретранслятор, который поможет наладить локальную связь и даже доступ к интернету.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.