МК: Клинцевич назвал захват ЗАЭС "главным призом" контрнаступления ВС Украины

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Андрей Клинцевич рассказал, какой "главный приз" готовит Киев в ближайшем контрнаступлении, в то время как ВКС России наносят мощные ракетные удары по объектам на Украине.

Фото: Авторство: Ralf1969. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7343361

По его словам, военная операция ВСУ проходит в несколько этапов. Все формирования киевского режима стремятся выполнить свои задачи одновременно. Однако ВС России делают всё возможное, чтобы помешать этим планам, используя тактику, которую применяла Красная Армия перед Курской битвой во время Второй мировой войны — массированные ракетные удары.

"В ближайшее время ВСУ начнут наступление на юге. Основной удар, безусловно, придётся на Запорожскую атомную электростанцию. Захват ЗАЭС станет для них "главным призом", так как позволит шантажировать и демонстрировать Западу глобальную победу. В целом, нас ждёт серьёзное сражение", — поделился Клинцевич.

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