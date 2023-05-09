Соскин: у Путина ракеты не закончатся никогда

Болтунам Зеленского необходимо отрезать языки за ложь, что у якобы ВС РФ кончаются ракеты.

Фото: Фото из личной страницы в Фейсбук

Об этом сообщил политолог и экономист Олег Соскин.

"Не сидите, никому не верьте. Каждую ночь будут бомбить Киев. Они примеряются, они загоняют новые данные, как им удалось, куда удары новые нанесли, они обсчитывают ПВО, смотрят — как, где. Они готовятся к ракетным ударам", — в своём видеоблоге заявил националист.

А "шобла", которую Зеленский расставил у власти, рассказывала, что у Путина будет всё меньше носителей, нагло их обманула, уверен политолог. КНР, Иран, Северная Корея Москве помогают в обеспечении вооружением, отметил Соскин.

Надо "этим болтунам языки отрезать", подытожил аналитик, сказав, что это люди почему-то стоят на госбюджете.