Агентство AFP: под Артёмовском убит журналист Арман Сольден

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журналист по имени Арман Сольден убит в районе Артёмовска. Об этом информирует агентство Франс Пресс (АФП).

Фото: https://t.me/c/1674068659/46998

Сообщается, что мужчина получил ранения в результате обстрела на окраине города Часов Яр. В момент инцидента 32-летний Сольден находился на месте происшествия вместе со своими четырьмя коллегами, но никто из них не пострадал. Журналист занимал должность видеокоординатора агентства на Украине и работал там с сентября 2022 года.

Город Артёмовск расположен к северу от Горловки. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинских военных в Донбассе. За город уже продолжительное время идут ожесточённые бои.

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