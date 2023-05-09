Журналист по имени Арман Сольден убит в районе Артёмовска. Об этом информирует агентство Франс Пресс (АФП).
Сообщается, что мужчина получил ранения в результате обстрела на окраине города Часов Яр. В момент инцидента 32-летний Сольден находился на месте происшествия вместе со своими четырьмя коллегами, но никто из них не пострадал. Журналист занимал должность видеокоординатора агентства на Украине и работал там с сентября 2022 года.
Город Артёмовск расположен к северу от Горловки. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинских военных в Донбассе. За город уже продолжительное время идут ожесточённые бои.
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