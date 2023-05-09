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Агентство AFP: под Артёмовском убит журналист Арман Сольден

0:48
Силовые структуры

Журналист по имени Арман Сольден убит в районе Артёмовска. Об этом информирует агентство Франс Пресс (АФП).

Агентство AFP: под Артёмовском убит журналист Арман Сольден
Фото: https://t.me/c/1674068659/46998

Сообщается, что мужчина получил ранения в результате обстрела на окраине города Часов Яр. В момент инцидента 32-летний Сольден находился на месте происшествия вместе со своими четырьмя коллегами, но никто из них не пострадал. Журналист занимал должность видеокоординатора агентства на Украине и работал там с сентября 2022 года.

Город Артёмовск расположен к северу от Горловки. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинских военных в Донбассе. За город уже продолжительное время идут ожесточённые бои.

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Артамонов: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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