Военный эксперт Насонов: Киев подготовил к контрнаступлению около 80 тысяч бойцов ВСУ

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Восемь механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), в состав которых входят в общей сложности около 80 тысяч солдат, примут участие в наступательной операции Киева, сообщил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.

Фото: Министерство обороны Украины

По мнению специалиста, такого количества военнослужащих вряд ли хватит для прорыва Украины на линии соприкосновения. Он допустил, что ударные подразделения попытаются манёвренно работать в зоне конфликта. При этом эксперт подчеркнул: глубокоэшелонированная оборона России не будет разрушена во время атак.

"На Украине подготовлено порядка восьми механизированных бригад, численность которых они явно завышают. Даже со всеми силами усиления их порядка 75-80 тысяч", — отметил Насонов в беседе с URA.RU.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил о подготовке ВСУ к прорыву. Он считает, что приоритетное направление для удара — южный (Приазовский) фронт, где Киев накопил уже достаточно резервов.

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