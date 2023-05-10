Восемь механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), в состав которых входят в общей сложности около 80 тысяч солдат, примут участие в наступательной операции Киева, сообщил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.
По мнению специалиста, такого количества военнослужащих вряд ли хватит для прорыва Украины на линии соприкосновения. Он допустил, что ударные подразделения попытаются манёвренно работать в зоне конфликта. При этом эксперт подчеркнул: глубокоэшелонированная оборона России не будет разрушена во время атак.
"На Украине подготовлено порядка восьми механизированных бригад, численность которых они явно завышают. Даже со всеми силами усиления их порядка 75-80 тысяч", — отметил Насонов в беседе с URA.RU.
Ранее военкор Юрий Котенок заявил о подготовке ВСУ к прорыву. Он считает, что приоритетное направление для удара — южный (Приазовский) фронт, где Киев накопил уже достаточно резервов.
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