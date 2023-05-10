Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут осуществить успешное генеральное наступление из-за нехватки необходимых резервов. Такое мнение выразил генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу.
По его мнению, украинские войска до сих пор держатся благодаря тому, что основные боестолкновения происходят на юге.
Он убеждён: в случае открытия нового фронта у Киева не будет шансов выстоять даже с западной поддержкой. Как пояснил генерал, ВСУ рано или поздно пойдут в контратаку, но украинские военные не в состоянии провести масштабное наступление на всех направлениях.
"Военный механизм Украины не располагает такими возможностями", — подчеркнул Христу в беседе с РИА Новости.
Бывший военнослужащий порекомендовал Киеву возобновить переговорный процесс с Москвой и заключить мирное соглашение.
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