Греческий экс-генерал Христу: Украина не обладает возможностями для генерального наступления

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут осуществить успешное генеральное наступление из-за нехватки необходимых резервов. Такое мнение выразил генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу.

Фото: Министерство обороны Украины

По его мнению, украинские войска до сих пор держатся благодаря тому, что основные боестолкновения происходят на юге.

Он убеждён: в случае открытия нового фронта у Киева не будет шансов выстоять даже с западной поддержкой. Как пояснил генерал, ВСУ рано или поздно пойдут в контратаку, но украинские военные не в состоянии провести масштабное наступление на всех направлениях.

"Военный механизм Украины не располагает такими возможностями", — подчеркнул Христу в беседе с РИА Новости.

Бывший военнослужащий порекомендовал Киеву возобновить переговорный процесс с Москвой и заключить мирное соглашение.

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