Российская армия в мае 2023 года изменила тактику нанесения высокоточных ударов в зоне проведения спецоперации, сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.
Он отметил, что ВС России приступили к уничтожению украинских резервных частей и складов вместо инфраструктурных объектов. По его мнению, российские разведчики стали тщательнее контролировать перемещение резервов ВСУ к линии соприкосновения.
Как пояснил специалист, Киев завершил планирование наступательной операции и перешёл к подготовительному этапу, в рамках которого идёт переброска подразделений, снарядов и техники к местам боевых действий.
"Наши силы начали борьбу с тыловыми эшелонами", — подчеркнул Шурыгин в беседе с "Известиями".
Кроме того, он добавил, что смена тактики РФ создала трудности для подготовки ВСУ к различным атакам.
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