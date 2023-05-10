Шурыгин: смена тактики ударов ВС РФ в зоне СВО осложнит подготовку Украины к атакам

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия в мае 2023 года изменила тактику нанесения высокоточных ударов в зоне проведения спецоперации, сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: kremlin.ru

Он отметил, что ВС России приступили к уничтожению украинских резервных частей и складов вместо инфраструктурных объектов. По его мнению, российские разведчики стали тщательнее контролировать перемещение резервов ВСУ к линии соприкосновения.

Как пояснил специалист, Киев завершил планирование наступательной операции и перешёл к подготовительному этапу, в рамках которого идёт переброска подразделений, снарядов и техники к местам боевых действий.

"Наши силы начали борьбу с тыловыми эшелонами", — подчеркнул Шурыгин в беседе с "Известиями".

Кроме того, он добавил, что смена тактики РФ создала трудности для подготовки ВСУ к различным атакам.

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