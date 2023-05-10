Заявление представителей украинской компании "Энергоатом" о наличии дополнительных российских военных сил в районе ЗАЭС было сделано для того, чтобы оправдать возможные попытки захвата станции ВСУ. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, при определенном стечении обстоятельств ВСУ попытаются форсировать Днепр, создать плацдарм и захватить ЗАЭС. Естественно, в этом случае охрана станции станет для них дополнительным препятствием к осуществлению поставленной цели.
Во вторник бывший оператор ЗАЭС "Энергоатом" заявил, что ситуация на станции продолжается "ухудшаться" из-за размещения там дополнительных российских сил.
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