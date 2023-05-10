Рогов: охрана Запорожской АЭС — кость в горле для ВСУ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заявление представителей украинской компании "Энергоатом" о наличии дополнительных российских военных сил в районе ЗАЭС было сделано для того, чтобы оправдать возможные попытки захвата станции ВСУ. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Фото: Авторство: Ralf1969. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7343361

По его словам, при определенном стечении обстоятельств ВСУ попытаются форсировать Днепр, создать плацдарм и захватить ЗАЭС. Естественно, в этом случае охрана станции станет для них дополнительным препятствием к осуществлению поставленной цели.

Во вторник бывший оператор ЗАЭС "Энергоатом" заявил, что ситуация на станции продолжается "ухудшаться" из-за размещения там дополнительных российских сил.