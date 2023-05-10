В Курской области сбили украинский беспилотник

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что рано утром российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над деревней Толмачево.

Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

По его словам, обломки дрона упали в указанной деревне, при этом никто из местных жителей не пострадал, сообщается в Telegram-канале губернатора.