Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что рано утром российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над деревней Толмачево.
По его словам, обломки дрона упали в указанной деревне, при этом никто из местных жителей не пострадал, сообщается в Telegram-канале губернатора.
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