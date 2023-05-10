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Губернатор Гусев: украинские беспилотники попытались атаковать военный объект в Воронежской области

Силовые структуры

Руководитель Воронежской области Александр Гусев прокомментировал данные Telegram-канала Baza, согласно которым украинская армия пыталась атаковать военный полигон и аэродром на территории региона.

Губернатор Гусев: украинские беспилотники попытались атаковать военный объект в Воронежской области
Фото: telegram

"Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА", — написал российский чиновник в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, один беспилотник рухнул, второй — уничтожен в результате огневого поражения. Правоохранители и военные устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметил глава области. Также политик указал на реализацию дополнительных мер для обеспечения безопасности. Как подчеркнул Гусев, он взял ситуацию под личный контроль.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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