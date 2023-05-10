"База": ВСУ пытались атаковать военный полигон и аэродром в Воронежской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минувшей ночью два беспилотника, начинённых взрывчаткой, атаковали военный полигон в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

Фото: скрин wsj.com

По данным издания, дроны подлетели к полигону и взорвались при падении.

Также издание пишет, что утром 9 мая в 6 километрах от военного аэродрома в Воронежской области был сбит неопознанный летательный объект, который, по предварительным данным, летел на высоте 500 метров.

Сотрудники спецслужб обнаружили его обломки уже ближе к вечеру недалеко от местного кладбища. В результате падения обломков никто не пострадал. Сейчас они отправлены на экспертизу, добавили авторы канала.

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