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"База": ВСУ пытались атаковать военный полигон и аэродром в Воронежской области

0:46
Силовые структуры

Минувшей ночью два беспилотника, начинённых взрывчаткой, атаковали военный полигон в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

"База": ВСУ пытались атаковать военный полигон и аэродром в Воронежской области
Фото: скрин wsj.com

По данным издания, дроны подлетели к полигону и взорвались при падении.

Также издание пишет, что утром 9 мая в 6 километрах от военного аэродрома в Воронежской области был сбит неопознанный летательный объект, который, по предварительным данным, летел на высоте 500 метров.

Сотрудники спецслужб обнаружили его обломки уже ближе к вечеру недалеко от местного кладбища. В результате падения обломков никто не пострадал. Сейчас они отправлены на экспертизу, добавили авторы канала.

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Украина атакует Кремль / Китай голосует против РФ в ООН / База США в Финляндии
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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