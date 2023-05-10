Минувшей ночью два беспилотника, начинённых взрывчаткой, атаковали военный полигон в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал "База".
По данным издания, дроны подлетели к полигону и взорвались при падении.
Также издание пишет, что утром 9 мая в 6 километрах от военного аэродрома в Воронежской области был сбит неопознанный летательный объект, который, по предварительным данным, летел на высоте 500 метров.
Сотрудники спецслужб обнаружили его обломки уже ближе к вечеру недалеко от местного кладбища. В результате падения обломков никто не пострадал. Сейчас они отправлены на экспертизу, добавили авторы канала.
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